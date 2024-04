Incidente in via di Boccea: morto 21enne • Terzo Binario News

Incidente in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia: un 21enne è morto su colpo. Il tutto è accaduto alle 4,30 di domenica 28 aprile. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo I Prati: gli agenti dovranno verificare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai caschi bianchi, due giovani, entrambi di 21 anni, si trovavano a bordo di una Zontes Zt 125. Il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della due ruote. Come detto un ragazzo è deceduto, l’altro è rimasto illeso.

Al momento, non risulterebbero altri mezzi coinvolti nell’impatto.

