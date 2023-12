Incidente sull'Aurelia al km 45, due anziani feriti: uno elitrasportato al Gemelli • Terzo Binario News

La donna portata al San Paolo di Civitavecchia, sono stati estratti dai Vigili del Fuoco di Cerveteri

Alle ore 14 i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A è stato allertato per incidente stradale.

Una coppia di anziani coniugi italiani, per cause in corso di accertamento, hanno preso il controllo della loro vettura rovinando violentemente fuori strada, in via Aurelia chilometro 45 direzione Civitavecchia, comune di Cerveteri.

I Vvf hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario del 118 per riportare su piano stradale i due feriti, sbalzati nel canale di scolo a bordo strada.

Una volta affidati ai sanitari, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante. I due coniugi sono stati trasportati: la donna al civico ospedale di Civitavecchia e l’uomo elitrasportato al Gemelli di Roma.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Santa Severa e la Polizia locale di Cerveteri per i rilievi del caso.