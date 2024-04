Incidente sulla Fl3 Bracciano-Anguillara, morta una persona e treni fermi • Terzo Binario News

Non c’è stato nulla da fare per la persone finita sui binari e deceduta questa mattina prima dell’alba di oggi, sabato 6 aprile, sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Alle 4,30 circa è scattato l’allarme che ha subito bloccato la circolazione dei treni e l’intervento di forze dell’Ordine e operatori sanitari dell’ARES 118

Tragedia sui binari alle prime ore di questa mattina sulla linea FL3, la tratta ferroviaria per pendolari che fa parte della rete delle ferrovie regionali del Lazio, e converge nella città di Roma.

La tratta opera sull’infrastruttura della ferrovia Roma–Capranica–Viterbo dove alle 4,30 circa la circolazione è stata immediatamente sospesa nel lungo segmento tra Bracciano e Anguillara, per la terribile evidenza di una persona deceduta a causa dell’investimento da parte di un convoglio.

Sotto shock i pendolari che già a quell’ora si trovavano in viaggio e che sono stati trattenuti sul treno a lungo dopo lo stop e l’attesa dell’arrivo dell’Autorità Giudiziaria per tutti gli accertamenti previsti.

Per la vittima nulla hanno potuto i primi interventi, la persona come avviene sempre in questi casi, è deceduta sul colpo, per cause sulle quale sta indagando il personale delle Forze dell’Ordine.

Non può essere escluso il gesto volontario, ma ad aiutare a ricostruire quei terribili momenti prima dell’impatto della vittima con il treno in marcia, potranno essere ora le telecamere della videosorvegianza.

Dall’ora del dramma, alle ore 10,00 circa la circolazione risulta ancora sospesa tra Bracciano e Anguillara, per gli accertamenti in corso dell’Autorità Giudiziaria.

I treni Regionali sono stati quelli che hanno subito le maggiori limitazioni di percorso e cancellazioni, con l’invito ai passeggeri a rinunciare o riprogrammare il viaggio sulla tratta.

Fonte Canale 10