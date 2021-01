Incidente sul Raccordo: sul posto l'elisoccorso - Terzo Binario News

Incidente sul Raccordo. L’episodio è accaduto sabato 30 gennaio in carreggiata interna.

Secondo quanto riferito da Anas a Terzo Binario, si tratta di un sinistro autonomo, avvenuto intorno a mezzogiorno, che ha coinvolto un motociclista rimasto ferito mentre transitava lungo la carreggiata interna al chilometro 56,100.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. A parte una brevissima chiusura, per consentire le operazioni di atterraggio del mezzo di soccorso, l’incidente non ha creato ostacoli alla circolazione.

✅[AGG] Raccordo Anulare – Incidente risolto

Traffico rallentato tra Via Pontina e Via del Mare#luceverde #Laziohttps://t.co/fN6a7KNoNg — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 30, 2021