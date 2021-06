Incidente su viale Pico della Mirandola. Per cause in corso di accertamento – alle 8,20 dì lunedì 14 giugno – si è verificato un sinistro che ha coinvolto uno scooter Sym Joymax (il cui conducente è stato trasportato in codice arancione all’ospedale Sant’Eugenio) e un’autovettura, una Chervrolet Aveo.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale Gruppo Tintoretto.

c.b.