Pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Mola Cavona per i rilievi di un incidente con esito mortale.

Coinvolti una Dacia Duster e due motoveicoli, una Ducati e una Suzuki.

A perdere la vita un uomo di 53 anni a bordo della Suzuki. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Pubblicato domenica, 20 Giugno 2021