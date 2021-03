Coronavirus Fiumicino: 280 i casi totali di oggi, elenco delle località più colpite - Terzo Binario News

“Un nuovo aggiornamento dei dati sui positivi nel nostro territorio da parte della Asl Rm3: i casi totali di oggi sono 280, uno in meno rispetto all’ultima comunicazione. È il risultato dato dalla differenza tra le 25 persone guarite e i 24 nuovi contagiati. Le donne positive sono 133, gli uomini 147, l’età media è di 40 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.34”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra le località più colpite – prosegue – al primo posto restano Fiumicino e Isola sacra, con il 60% dei casi totali, e cresce Aranova, che arriva all’8%. Seguono, tutte al 5% di casi, Parco Leonardo, Fregene, Maccarese, Torrimpietra e Passoscuro”.

“Per metà aprile – conclude Montino – il Governo ha annunciato una notevole spinta nella campagna di vaccinazione, con una media di 500 mila somministrazioni al giorno. Ci auguriamo vivamente che si riesca, anche perché il vaccino, insieme al rispetto di tutte le regole per la prevenzione dei contagi, è l’unico modo per combattere il coronavirus e sperare di tornare a una vita normale per tutti. A tal proposito ricordo che da venerdì prossimo le vaccinazioni presso l’hub aeroportuale di Fiumicino seguiranno turni fino alle 24”