Incidente a Torre Angela, prima il frontale poi distrugge cinque auto: rumeno manda in ospedale una 28enne - Terzo Binario News

Poco prima aveva urtato un’altra donna, lui stesso finisce in codice arancione

Incidente lunedì 28 settembre a Torre Angela intorno alle 20.30. In via Giovanni Rizzi una Fiat Ulisse condotta da un rumeno di 31 anni ha urtato una donna di 45 anni. Sul posto il Gruppo Casilino Polizia di Roma Capitale.

Poco più avanti, in via di Torrenova 209 impatta frontalmente con una Fiat 500X condotta da una 28enne. Il rumeno finisce in codice arancione al San Giovanni mentre la ferita a Tor Vergata, stavolta su intervento del Gruppo Torri.

Colpite anche cinque auto ovvero una Qasqai, una Yaris, una Bmw 320, una Polo e una Mondeo.