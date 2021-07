Incendio alla Borghesiana, via Casilina chiusa in entrambe le direzioni - Terzo Binario News

Fiamme in autodemolitore, pompieri al lavoro

Borghesiana, chiusa via Casilina causa incendio. Pattuglie della Polizia Locale sul posto.

Diverse pattuglie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri sono intervenute in via Casilina, zona Borghesiana, a seguito di un incendio di sterpaglie divampato a bordo strada all’altezza di via del Ponte della Catena, circa un’ora fa.

Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di VVFF e Protezione Civile.

La nota dei Vigili del Fuoco:

Alle ore 17:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato tre squadre operative, un’autobotte e il TA/6 in Via Giarratana per l’incendio di un’autodemolitore.



Un’alta colonna di fumo nero ha interessato la zona Casilina e ha causato lo stop precauzionale della linea C della metropolitana fermata Due Leoni/Fontana Candida.

Tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Funzionario di turno sul posto.