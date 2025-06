Incendio ad Agraria a Viterbo, la Cna: "Noi ci saremo" • Terzo Binario News

Noi ci saremo. Non solo per dare un segnale di vicinanza, ma anche di riconoscenza alla facoltà di Agraria dell’Unitus. La Cna di Viterbo e Civitavecchia, tramite Cna Agroalimentare, aderisce in maniera convinta all’iniziativa organizzata da ristoratori, agronomi, enologi e aziende agricole della Tuscia viterbese, martedì 10 giugno alle 18 a palazzo dei Papi.

L’incendio ha devastato una realtà troppo importante per tutto il nostro territorio. Spesso si parla di fiore all’occhiello in diverse circostanze, una descrizione che si addice alla facoltà di Agraria senza tema di smentita.

In quei laboratori non sono bruciati solo faldoni o scrivanie, ma anche molti sogni, i ricordi, le ricerche, il lavoro prezioso di docenti e studenti, in alcuni casi frutto anche di dieci anni di impegno. Essere presenti dunque riteniamo sia un gesto doveroso e giusto: anche per noi “non sarai mai sola”.

Alessio Gismondi Presidente Cna Viterbo e Civitavecchia

Attilio Lupidi Segretario Cna Viterbo e Civitavecchia