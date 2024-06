Incendio a Santa Maria di Galeria, a supporto l'Avab Bracciano • Terzo Binario News

“L’Avab odv Bracciano è intervenuta su attivazione della sala operativa regionale in via Santa Maria di Galeria con numerose squadre di protezione civile regionali e di Roma capitale.

Vigili del fuoco, Dos e supporto aereo per più di 6 ore di incendio boschivo in una vallata adiacente a fattorie. Purtroppo molta vegetazione è andata persa ma poi finalmente in serata siamo riusciti tutti a dare il nostro meglio per spegnere.

Complimenti del Capo squadra dei vigili del fuoco della 25A.

Un grazie a tutti gli operatori di ogni associazione che con professionalità e dedizione in tante località sono impegnati nel contrasto e nello spegnimento.

Se avvistate un incendio chiare il numero verde 803555 sala operativa regionale”.

Avab odv Bracciano presente.