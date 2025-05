Rapina una negoziante di Torpignattara, gli altri esercenti fanno arrestare il 43enne • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, hanno arrestato in flagranza di reato un romano di 43 anni, già noto, gravemente indiziato del reato di rapina e sequestro di persona.

L’uomo, visibilmente in stato di agitazione dovuto molto probabilmente all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, ha fatto irruzione all’interno di un minimarket di via Acqua Bulicante, gestito da una cittadina cinese 44enne, è gravemente indiziato di averla spintonata e bloccata in un angolo del negozio per diversi minuti e cercato di aprire il registratore di cassa per asportare il denaro contante contenuto al suo interno.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di due negozianti vicini che, sono intervenuti in aiuto della vittima e hanno affrontato l’uomo in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Torpignattara, con l’ausilio di altre pattuglie, hanno immobilizzato e messo in sicurezza l’uomo in attesa dell’arrivo del personale del 118 che ha provveduto a sedarlo e a condurlo presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale San Giovanni in codice rosso. Anche la vittima è stata soccorsa e medicata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vannini e poi dimessa con alcuni giorni di prognosi. Solo in serata, l’uomo è stato dimesso dalla struttura ospedaliera e condotto in caserma, dove è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.