incendio a Cerveteri, i pompieri salvano due abitazioni • Terzo Binario News

Vasto incendio di sterpaglie ha impegnato i Vigili del fuoco di Cerveteri nel pomeriggio.

Dalle 16.30 in via Furbara Sasso si è sviluppato un grande fronte di fuoco che, complice il forte vento, ha preso molto vigore rendendosi pericoloso.

Arrivati sul posto, i pompieri ceriti con l’equipaggio della 26A hanno cominciato l’opera di spegnimento.

Visto il fronte di fuoco esteso, si è reso necessario l’ausilio dei Vvf di Bracciano, con l’equipaggio della 25A e l’arrivo del Dos, il Direttore delle operazioni di spegnimento che ha fatto sorvolare l’elicottero per lanciare l’acqua dall’alto in modo da favorire le squadre di terra.

Per rifornire le squadre di terra sono arrivate le autobotti da Civitavecchia, AB17 e da Roma Eur AB11.

Il lavoro simbiotico delle squadre ha evitato il coinvolgimento di due abitazioni lambite dalle fiamme.

Non si sono registrati feriti.

Sul posto anche tre moduli della Protezione Civile di Cerveteri.