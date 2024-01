Il Tolfa pronto a ricomincia ma senza il bomber Moretti • Terzo Binario News

Incidente stradale non grave per il centravanti, che soffre di mal di schiena mentre Federico Peluso è tornato in biancorosso e Alessio Di Pofi si sta allenando in collina

Capodanno di lavoro – non senza problemi – per il Tolfa che domenica sarà di nuovo in campo dopo la pausa natalizia contro il Parioli del tecnico civitavecchiese Nicola Salipante.

Infatti domenica 7 gennaio si gioca l’ultima giornata di andata del girone A di Promozione, con i collinari che vengono dalla “pausa lunga” per aver osservato il turno di riposo durante il turno infrasettimanale.

Periodo funzionale al mercato oltre al recupero di alcuni giocatori infortunati, meno per via di alcuni elementi che invece proprio durante la pausa hanno accusato problemi o… incidenti.

Alla Pacifica c’è da registrare il ritorno di Federico Peluso. Il giocatore salutò la stagione passata a campionato in corso per salire di categoria e approdare al Cerveteri (allora in Eccellenza).

Quest’anno sempre in maglia verdazzurra poche presenze e ora il ritorno alla Pacifica, in un ambiente che lo conosce e lo apprezza. «Per me è la prima volta averlo in squadra – racconta mister Roberto Macaluso – ma il suo inserimento è stato immediato.

L’impatto con la squadra è stato ottimo, ha dimostrato umiltà e voglia di fare, mi è piaciuto l’impatto che ha avuto. È indietro di preparazione ma certo non per colpa sua, essendo rimasto fermo per parecchi mesi. Al netto di questo, e della sofferenza per i carichi di lavoro intensi di questo periodo, è un giocatore che mi ritrovo e che sarà utile».

Rimanendo in tema mercato, andrà ad allenarsi anche l’ex Antica Aurelio Alessio Di Pofi, un centrocampista capace anche di giocare come centrale di difesa.

Invece la brutta notizia è arrivata prima di Natale ma le conseguenze si sono trascinate fino adesso. Infatti il bomber Andrea Moretti è incorso in un tamponamento stradale, dal qualche è uscito malconcio. Qualche dolore alla schiena e al collo che gli ha impedito finora di allenarsi. Escluso che possa essere a disposizione per la trasferta di Campagnano, si spera di poterlo recuperare per la prima di ritorno alla Pisana, dove i biancorossi secondi affronteranno la capolista Urbetevere. Tra l’altro non è l’unico guaio per l’allenatore: «Non è iniziato bene il 2024 – riprende Macaluso – con i potenziali sostituti di Moretti abbastanza acciaccati. Robert Taflaj ha accusato problemi alla schiena e Alessandro Papa è rimasto vittima dell’influenza. Tuttavia sto cominciando a delineare la possibile formazione per domenica. Molto dipenderà dalle condizioni in cui si trova l’under Paolo Santi, sebbene sia praticamente recuperato. Da qui si può partire per poi mettere insieme il resto della squadra da schierare in campo» la conclusione dell’allenatore tolfetano.

«La batteria di giovani, anche della juniores è importante – l’osservazione del presidente Alessio Vannicola – con Nicholas Stefanini che sta crescendo molto bene oltre agli altri già presenti in rosa e in quanto titolari come Giampiero Carolini passano quasi inosservati. Per la difesa c’è Alessio Lorenzoni, oltre a Papa davanti e Massimiliano Tagliani. Loro stanno facendo bene con la Juniores e speriamo posano essere pronti per un salto definitivo in Promozione».