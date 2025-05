Il Tolfa chiude la stagione con un 3-0 sul Pianoscarano • Terzo Binario News

Con un 3-0 al Pianoscarano si chiude la stagione 2024-2025 del Tolfa in Promozione.

Allo Scoponi i biancorossi hanno salutato al meglio il proprio pubblico con una gara certo di fine stagione in cui non c’era niente in palio tranne i punti, ma che ha regalato sorrisi e che, al di là del punteggio, non ha fatto sfigurare i viterbesi che hanno onorato l’impegno.

Dunque, nella classifica finale, la compagine collinare ha chiuso al quinto posto con 64 punti dietro Grifone Gialloverde, Salaria Vescovio, Ostiantica e Santa Marinella quest’ultimo distante tre lunghezze. La posizione è stata ottenuta grazie a 18 successi e 10 pareggi in 36 gare disputate.

Tornando alla sfida di ieri, mister Roberto Macaluso ha messo in campo la migliore formazione possibile con tutti i titolari disponibili presenti al fischio di avvio. Unica novità, Danilo Boriello in porta e con la fascia al braccio, costretto però a uscire per infortunio al 24’ del primo tempo. I primi minuti sembrano appannaggio degli ospiti che, oltre al possesso palla, si piazzano stabilmente nella metà campo avversaria. Un controllo che dura circa una ventina di minuti ma senza che la difesa tolfetana venga mai impensierita. Anzi, se c’è qualche occasione è proprio di marca biancorossa come quella all’8’ con un bel tiro di Damiano Pasquini parato da Jacopo Fimiani sul palo più vicino, e colpo di testa debole di Paolo Santi dal successivo calcio d’angolo. Ma stava prendendo le misure per la rete che seguirà da lì a poco. All’11’, diagonale di Alessio Galletti neutralizzato anch’esso da Fimiani poi ci sino una ventina di minuti di palleggio in cui il Tolfa riprende campo e ancora Galletti si rende pericoloso con una percussione centrale ma la ribattuta in gol di Gabriele Martinelli viene annullata per fuorigioco. Passano sette e minuti e la fuga solitaria a destra di Martinelli di ferma davanti a un tiro debole. Al 40’ i padroni di casa la sbloccano: dapprima, viene respinto un tiro a Pasquini dopo un batti e ribatti. Sull’angolo che segue battuto da Marco Bevilacqua, Santi si fa trovare pronto all’appuntamento con un colpo di testa perentorio. Prima del fischio di metà gara, parata a terra del subentrato De Clementi su Alessio Tartaglia. Nella ripresa, al 4’ tiro di Samuele Pangi dal limite deviato da Stefano Chiarabini sul quale Fimiani sfoggia un riflesso felino e devia in angolo. Ci prova dopo quattro minuti Leonardo Cuboni con una conclusione pericolosa dalla distanza ma sul cambio di fronte, raddoppia il Tolfa. È Martinelli che mette in porta con un tiro da dentro l’area che forse usufruisce di una deviazione che mette Fimiani fuori tempo. Ormai si gioca per divertirsi e sulla sinistra, Pangi e Mattia Ficorella fanno danni come al 15’ quando Martinelli viene chiuso in extremis. Tre minuti e altro rasoterra di Martinelli, parato da Fimiani. Al 21’ Valerio Marziantonio i invola da solo partendo dalla sua metà campo ma quando arriva alla conclusione incespica sulla palla. Sul fronte opposto ci prova Ayoub Zhar ma senza esito e il 3-0 è opera di Martinelli con un tiro simile al precedente. Lo stesso Martinelli è capocannoniere del girone A con 20 centri mentre Edoardo Fagioli (ieri assente) chiude a 16 reti.