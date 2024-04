Il Santa Marinella batte l'Urbetevere, il Tolfa ringrazia ed è secondo • Terzo Binario News

Il Santa Marinella tritura l’Urbetevere facendo un regalo al Tolfa che ringrazia e incassa. Incontenibile Peppe Tabarini, autore della tripletta che gli vale il raggiungimento della soglia dei 30 gol del girone A di Promozione mentre i collinari, superando 4-1 il Borgo Palidoro, hanno svolto il loro compito.

In classifica resta in testa la Sorianese con 68 punti (a cui il Cerveteri di Paolo Caputo stava per tirare un pessimo scherzo), inseguono i biancorossi a 64, Urbetevere 61, Palocco 57 e Santa Marinella 56.

Domenica si è disputata la 14esima e quartultima giornata nella quale spicca senz’altro il successo esterno dei rossoblù così come la prova di forza dei tolfetani, che non mollano sebbene con una giornata in meno, e il turno di risposo da osservare, le speranza di agganciare la capolista cimina si accorcino.

Eppure allo Scoponi la compagine di Roberto Macaluso ha fatto il suo. Ad aprile le danze è stato il bomber Andrea Moretti, al 21esimo centro stagionale, cui è seguito il gol di Gianluca Nuti, il cui contributo si è sentito quando ha ripreso condizione fisica. Terzo sigillo ad opera di Samuele Pangi.

Qui i padroni di casa si sono un po’ seduti e gli ospiti nel hanno approfittato con uno dei tanti ex di turno ovvero Emanuele Tiozzo. Qui, alcune delle certezze del Tolfa hanno vacillato ma ci ha pensato Matteo Piano a chiudere ogni discorso, regalando ai suoi il 4-1 definitivo.

«Con i risultati che stavano arrivando – commenta mister Macaluso – era possibile se non probabile che di testa la squadra mollasse. Invece i ragazzi hanno voluto vincere e questo è un dato significativo. Certo, la Sorianese resta lassù, è passata un’altra giornata e noi, dopo la trasferta difficile di Pescia Romana di domenica prossima, dobbiamo riposare. È durissima però avremo il quadro più completo al termine delle gare del prossimo turno perché la Sorianese a Ronciglione potrebbe soffrire oltremisura. È vero, il Santa Marinella ci ha regalato il secondo posto ma mettere Tabarini nelle condizioni di attaccare in quel modo è una tattica suicida».

E allora ecco l’assist per il colpaccio dei rossoblù, che evidentemente non hanno dimenticato la gara di andata dello stadio Fronti nella quale una possibile vittoria è diventata non solo una sconfitta ma una disfatta viste le squalifiche che ne sono conseguite. Alla Pisana è finita 3-1 con Tabarini che al 10’ ha trovato il bersaglio per la prima volta. Poi ha colpito un palo e durante il recupero della prima frazione ha insaccato la seconda rete. Delizioso il pallonetto dello 0-3 in contropiede su assist di Alessio Di Pofi. Il 3-1 definitivo, la compagine dei fratelli Trincia lo ha trovato poco prima del fischio finale.

Nel clan santamarinellese spiccano i sorrisi, su tutti quello di Tabarini, felice di aver centrato l’obiettivo stagionale dei 30 gol. Tutt’altro che sazio, il numero 10 rossoblù punta a incrementare il bottino nelle prossime giornate.