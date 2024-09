Il Pincio: "Civitavecchia punta sul termalismo" • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Civitavecchia ribadisce il proprio impegno concreto e determinato per lo sviluppo del termalismo nella nostra città.

Dopo anni di contenziosi che hanno ostacolato la valorizzazione di questo settore, siamo finalmente giunti a una fase in cui è possibile tracciare un percorso chiaro e condiviso.

Il potenziale delle nostre risorse termali è enorme e, con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, ci poniamo l’obiettivo di trasformare Civitavecchia in un vero e proprio polo termale di eccellenza.

“Lavoriamo quotidianamente affinché questo progetto possa concretizzarsi, consapevoli che richiederà tempo e un impegno costante e siamo convinti che un piano ben strutturato possa portare benefici tangibili alla nostra comunità, sia in termini di sviluppo economico che di attrattività turistica. Tuttavia, vogliamo essere trasparenti con i cittadini: sebbene la volontà e l’impegno dell’amministrazione siano massimi, non possiamo ancora fissare una tempistica precisa per la realizzazione completa del progetto” ha dichiarato l’assessore Vincenzo D’Antò, che prosegue.

“Ciò che possiamo garantire è che il lavoro prosegue senza sosta, con l’obiettivo comune di valorizzare le nostre risorse naturali, creando nuove opportunità per il territorio e per i suoi abitanti.” Anche il sindaco è dello stesso avviso: “L’unicità delle Terme della Ficoncella e il loro legame con il territorio di Civitavecchia rappresentano una risorsa straordinaria: le nostre terme sono un simbolo di storia, tradizione e benessere, radicate nella cultura locale e capaci di attrarre visitatori da vicino e lontano. Puntare su un turismo che sia anche di prossimità, in grado di coinvolgere anche il territorio circostante, rappresenta una strategia fondamentale per diversificare e rendere più solido il tessuto socio-economico della città.”

L’amministrazione continuerà a lavorare su progetti che possano rafforzare questo legame tra le terme e il nostro territorio, con l’obiettivo di creare un futuro in cui Civitavecchia possa essere riconosciuta come una meta termale di riferimento, contribuendo al benessere della comunità e alla crescita economica.