Il periodo d’oro di Lorenzo Funari: il giovane bomber del Cerveteri bella speranza per il futuro • Terzo Binario News

Il classe 2006, oramai presenza fissa in Prima Squadra, nel mirino di alcune squadre professionistiche

Un inizio di 2024 da incorniciare per un giovane del Cerveteri. Si tratta di Lorenzo Funari, classe 2006, attaccante del Città di Cerveteri, che sta vivendo un periodo davvero d’oro. Dopo il provino dei giorni scorsi con il Cosenza infatti, un’altra squadra del calcio professionistico ha messo gli occhi sul giovane etrusco, la Cremonese, con la quale nei prossimi gironi svolgerà alcuni allenamenti di prova.

Ma le soddisfazioni Lorenzo ha iniziato a togliersele già ad inizio gennaio, quando fu proprio una sua zuccata vincente a regalare i tre punti al Città di Cerveteri in una sfida delicatissima in casa contro la DuePiGreco Roma. Un gol importante, sia perché è stato il primo gol in assoluto in prima squadra per lui, sia perché è il gol che nel giorno del 95esimo compleanno della società, ha regalato tre punti preziosi agli etruschi. Rete bissata proprio domenica scorsa nella trasferta contro la Sorianese: suo il gol della squadra etrusca, anche se purtroppo inutile ai fini del risultato.

Il periodo d’oro di Lorenzo Funari: il giovane bomber del Cerveteri bella speranza per il futuro

Nel mezzo, il debutto nella Rappresentativa Lnd, all’interno della quale ha giocato diverse partite e rendendosi autore di ottime prestazioni e finendo più volte nel tabellino marcatori. A questo, si aggiunge chiaramente la presenza e le prestazioni sempre maiuscole nell’Under 19 del Città di Cerveteri (a proposito, sabato scorso è stato l’autore del rigore fondamentale dell’Under 19 sul campo della W3 Maccarese), squadra che proprio sabato 20 aprile, giocherà l’ultima gara del campionato di categoria. Una gara che potrebbe portare alla storica promozione in Élite.

Lorenzo Funari è un prodotto del vivaio etrusco a tutti gli effetti. Un settore giovanile sul quale la Presidenza Lupi ha dimostrato di voler puntare con forza e convinzione: una linea verde che ci si auspica nel mondo verdazzurro, possa rappresentare per il prossimo anno la colonna portante della squadra.

