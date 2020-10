“Il coraggio di essere liberi”: incontro a Fiumicino il 15 ottobre nel centenario della nascita di Salvo D’Acquisto - Terzo Binario News

Si terrà giovedì 15 ottobre dalle ore 9,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino, il convegno/dialogo “Il coraggio di essere liberi: libertà, scelte, contraddizioni e connessioni”. L’evento, realizzato in occasione del centenario della nascita di Salvo d’Acquisto, è organizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio “MI RICORDO: percorsi, visioni ed elaborazioni all’ombra di Torre Perla tra patrimoni ambientali e vicende umane”, a sua volta strettamente legato al Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone.

L’incontro, moderato da Antonio Galdo, sarà aperto dagli interventi di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, Michela Califano, consigliera regionale, Cristina Avenali, ufficio Piccoli comuni e Contratti di fiume, Danilo Bucini, Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri, e Patrizia Menegoni, Fondazione Anna Maria Catalano.

Tra gli ospiti del convegno/dialogo, in video collegamento, l’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente, Nico Pirozzi, che affronterà il rapporto tra l’8 settembre e l’Arma dei Carabinieri, Marco Fiorini, che incentrerà il suo intervento sul valore e l’attualità dei ricordi, e Alessandro D’Acquisto, fratello di Salvo. Patrizia Menegoni tratterà le tematiche degli equilibri ambientali e della percezione umana, mentre la memoria come strumento formativo sarà l’argomento affrontato da Antonella Maucioni. All’incontro, infatti, prenderanno parte, anch’essi in collegamento, gli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto “MI RICORDO”.

L’evento si chiuderà, intorno alle 13,10, con una discussione generale e il saluto finale del responsabile artistico e scientifico del progetto.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook Contrattodifiume Arrone (https://www.facebook.com/contrattodifiume.arrone.5)