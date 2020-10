“Ci viene comunicato che è stato accertato un caso di positività in una classe della scuola primaria del Plesso Pirgus”. Questo quanto riferito in una nota.

“Oggi pomeriggio, come da protocollo, dalle 17 alle 19.00 verranno effettuati i tamponi a tutti compagni di classe, insegnanti. La classe rimarrà in quarantena per 14 giorni”.