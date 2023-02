Il Comune di Civitavecchia approva il contributo natalità 2022 • Terzo Binario News

Con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 07/02/2023, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha approvato l’Avviso pubblico per la concessione di un contributo economico una tantum denominato “Contributo alla natalità anno 2022”, per aiutare le famiglie con minori attraverso il sostegno alla genitorialità.

«Il calo demografico in Italia è di tali dimensioni che non è più un allarme, un rischio: è una preoccupante realtà che sta portando verso l’invecchiamento della popolazione» ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, «con tutti i problemi che ne derivano. La soluzione va cercata ovviamente a livello nazionale, ma per quanto è nelle nostre possibilità, cercheremo sempre di sostenere le famiglie. A tal proposito» ha aggiunto, «abbiamo rimodulato l’accesso a questa misura di sostegno, alzando l’Isee minimo per far scattare il contributo. È stata una decisione presa per poter accogliere un maggior numero di richieste da parte della platea di nuovi nati».

II contributo alla natalità consiste nell’erogazione di un importo “una tantum” di € 250,00. Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda di contributo, a cura di uno dei suoi membri. Possono usufruirne i genitori esercenti la potestà di minori nati nel corso dell’anno 2022 che devono possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno; risultare residenti nella Città di Civitavecchia negli ultimi due (2) anni in maniera consecutiva e comunque fino alla data di pubblicazione del presente avviso; avere un ISEE per minorenni, in corso di validità, di importo non superiore ad €. 20.000,00.

Considerato che, qualora le risorse economiche all’uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle richieste pervenute, l’ammissione al beneficio sarà determinata dallo scorrimento della graduatoria, appositamente redatta, dando priorità al minor importo dell’indicatore ISEE.

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 13 marzo 2023 compilando il modulo disponibile al link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_009

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dello SPID o CIE.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle 12,00 al numero 0766 590792.