SOS Villaggi dei Bambini, cena di martedì grasso a Ladispoli • Terzo Binario News

Quando la solidarietà sposa il gusto della cucina stellata, le attese sono altissime. Ad aprire le porte del ristorante Riva di Palo Resort di Ladispoli (Via dei Delfini, 13), sarà la chef stellata Maria Chiara Brannetti, brillante ventottenne tra i talenti under 30 della competizione S. Pellegrino Young Chef Academy.

L’obiettivo è nobile: sostenere i Programmi di accoglienza e di sostegno familiare di SOS Villaggi dei Bambini, Organizzazione impegnata da 60 in Italia accanto ai bambini e ai ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle.

L’appuntamento è per il prossimo 21 febbraio, martedì grasso, alle 20.30.

Una serata magica, all’insegna della solidarietà e del buon cibo grazie alle sapienti virtù culinarie della giovane chef stellata Maria Chiara Brannetti, originaria di Cerveteri e cresciuta professionalmente in grandi strutture alberghiere della capitale, prima di trasferirsi all’estero per perfezionare le proprie competenze. Tornata poi in Italia, ha lavorato in prestigiosi ristoranti stellati come Il Pellicano di Porto Ercole (GR) e La Maison Gourmet di Parma, al seguito dello chef Vincenzo Dinatale, fino a giungere alla guida, oggi, del Six Loft di Ladispoli.

È possibile visionare il menù e prenotare un tavolo per la serata “A Carnevale ogni donazione vale”, contribuendo così a sostenere i Programmi diSOS Villaggi dei Bambini in Italia, al link: https://www.sositalia.it/campaign/cena-carnevale-ladispoli, confermando la prenotazione, entro il 19 febbraio, alla mail colette.morin@sositalia.it.

Un’occasione preziosa e importante che allieterà palato e cuore.