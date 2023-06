Il Biodistretto Etrusco Romano presenta i prodotti a filiera corta nel Borgo di Tragliata • Terzo Binario News

Domenica 2 luglio presso il Borgo di Tragliata, nell’ambito del “Progetto Terra” finanziato dalla Regione Lazio per lo “Sviluppo Territoriale del Biodistretto Etrusco Romano”, si potranno degustare le pietanze ottenute dalle materie prime biologiche delle aziende agricole e di trasformazione socie del Biodistretto.

Oltre a presentare le specialità locali, l’obiettivo è quello di accrescere nei consumatori la conoscenza dei prodotti biologici a “filiera corta” per incentivarne l’acquisto.

Il Biodistretto Etrusco Romano vede la partecipazione di numerose aziende biologiche, dei Comuni di Fiumicino, di Cerveteri e della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano del Comune di Roma. L’organizzazione è nata per promuovere un mercato agroalimentare capace di ridurre i passaggi e intermediazioni, aspetto fondamentale per l’economia delle aziende e le “tasche dei consumatori”. L’auspicio è che tale obiettivo possa essere raggiunto nei nostri territori anche

attraverso la realizzazione di infrastrutture idonee allo scopo, al momento assenti.

Il progetto, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, ha inoltre l’obiettivo di consolidare ed estendere il turismo rurale, naturalistico, storico-archeologico e enogastronomico; temi sui quali da oltre un anno sono state concentrate parte delle attività del Biodistretto.

La principale azione messa in atto, in collaborazione con i Biodistretti e gli Enti Locali di Liguria, Toscana e Lazio, consiste nel tracciare e realizzare il “Cammino d’Etruria” che collegherà le antiche città etrusche da Luni in Liguria al Museo delle Navi di Fiumicino Aeroporto. Inoltre sono stati mappati percorsi ciclopedonali di connessione fra le aziende del Biodistretto e i beni naturali,

archeologici e paesaggistici presenti nel territorio.

L’evento di domenica 2 luglio avrà inizio alle ore 18 con la presentazione del libro “Uomini, Terra, Cibo. Il lungo cammino dell’agricoltura” di Ernesto Benelli, Castelvecchi Editore, proseguirà con l’intervento della biologa Marta Mattiuzzo su “Rapporto tra alimentazione, salute e territorio” e si concluderà con la degustazione dei prodotti biologici delle aziende socie del Biodistretto.

L’evento è a titolo gratuito, sono invitati i cittadini, le autorità pubbliche degli Enti Locali e le realtà associative; ai partecipanti si raccomanda la prenotazione all’indirizzo email: info@tragliata.it o telefonando al numero 06 6687267

Pubblicato venerdì, 30 Giugno 2023 @ 13:45:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA