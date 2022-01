Il 76% dei ricoveri Covid tra i 5 e i 18 anni riguarda i non vaccinati - Terzo Binario News

Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati. E il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non vaccinati.

Questi alcuni dei dati più significativi che emergono dalla rilevazione di Aopi, l’Associazione degli Ospedali pediatrici italiani, che ha attivato un sistema di monitoraggio settimanale dei pazienti Covid – bambini e adolescenti – ricoverati sia in area medica che in area critica.

La raccolta dati è effettuata dalle quindici realtà italiane più importanti nell’ambito delle cure dei più piccoli e dei giovanissimi. I vaccini sono sicuri ed efficaci. Vacciniamoci tutti!

È quanto dichiara la Regione Lazio in un post.