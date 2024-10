Il 4 novembre apre l'urp al comune di Canale Monterano • Terzo Binario News

Anche i cittadini di Canale Monterano potranno contare su un Ufficio Relazioni con il Pubblico. Dal 4 novembre, infatti, sarà operativo l’URP, che contribuirà a migliorare la trasparenza, la comunicazione e l’informazione dell’azione amministrativa.

Il servizio, in questa prima fase sperimentale, oltre a prendere in carico la raccolta delle segnalazioni che rimarrà attiva sul sito Internet istituzionale (https://canalemonterano.halleyweb.it/c058016/gu/gu_p_aggiungi.php), sarà operativo tramite ulteriori due canali:

1- SPORTELLO PER I CITTADINI: attivo il martedì ed il venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, al piano terra del Palazzo comunale (in Piazza del Campo);

2- EMAIL DEDICATA: urp@comune.canalemonterano.rm.it;

L’URP, ufficio previsto nello Statuto comunale, sarà inserito nell’Area Affari Generali e gestito dalla dott.ssa Sara Pulvirenti. Nel tempo diventerà un collante tra cittadinanza e Amministrazione, lavorando su due fronti: da un lato, permettere ai cittadini un più facile accesso alle informazioni riguardanti l’azione amministrativa, dall’altro, permettere all’Amministrazione di avere riscontri diretti sul proprio operato, attraverso il monitoraggio di segnalazioni, suggerimenti e reclami pervenuti.

“In un piccolo comune come il nostro un servizio come l’URP può sembrare quasi un servizio accessorio ma, oltre ad essere un ufficio previsto dalla normativa vigente, sicuramente sarà un valore aggiunto per tutti – dichiara il Sindaco Alessandro Bettarelli – Avere un punto di riferimento strutturato a cui chiedere informazioni ed a cui rivolgersi per segnalare disservizi, sarà utile ai cittadini, agli uffici comunali ed agli amministratori. Spesso le pubbliche amministrazioni sono accusate di nascondersi dietro la burocrazia, allontanando la cittadinanza da una piena e consapevole partecipazione: il nostro obiettivo è sfatare questo luogo comune, dimostrando che la casa comunale è un luogo inclusivo e trasparente a servizio della collettività”.

L’attivazione dell’URP sarà seguita a breve dall’introduzione del sistema per la misurazione della qualità dei servizi offerti dagli uffici comunali ai cittadini (customer satisfaction).

“Lavorare sulla trasparenza e sulla valutazione dell’operato dell’azione amministrativa è un aspetto a cui come Amministrazione teniamo particolarmente – conclude il Sindaco – Riuscire a trovare un giusto assetto organizzativo degli uffici, capace di soddisfare i bisogni dell’utenza ed al tempo stesso le necessità dei dipendenti, è la base per costruire un rapporto efficace ed efficiente con la popolazione. Il nostro sforzo va in questa direzione, consapevoli delle criticità che ci sono e desiderosi di trovare le giuste migliorie per offrire ai nostri concittadini servizi migliori. Un approccio di dialogo e confronto continuo reso ancor più necessario dal fatto che a Canale Monterano, per la prima volta nella sua storia, non esiste una minoranza consiliare, che nella normalità delle cose ha il ruolo di spingere quotidianamente la Giunta a confrontarsi con la concreta realtà dell’azione amministrativa.”

I primi servizi alla cittadinanza che fornirà l’URP sono i seguenti:

• compilazione e trasmissione domanda per richiedere abbonamenti COTRAL over 70

• prenotazione appuntamenti RINNOVO CARTA D’IDENTITA’

• supporto alla compilazione delle richieste alla Regione per AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (SIRGAT)

• gestione del portale dedicato alle SEGNALAZIONI ONLINE raggiungibile al seguente link https://canalemonterano.halleyweb.it/c058016/gu/gu_p_aggiungi.php

L’Amministrazione Comunale