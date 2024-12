Il 2024 della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

“Il 2024 è stato un anno impegnativo per la ASL Roma 4 che da una parte ha continuato nella realizzazione dei progetti avviati, dall’altra ha implementato l’offerta sanitaria con alcuni nuovi servizi territoriali, come l’Ambufest e la UOSD Medicina Legale.

La recente nomina del nuovo Responsabile del servizio consentirà nelle prossime settimane la riattivazione anche della Commissione Medica Locale della ASL Roma 4.

È stata posta attenzione ai cantieri in corso, interventi mirati ad ammodernare e rendere più accoglienti gli spazi già esistenti e a costruire nuove strutture che amplieranno l’offerta di servizi sul territorio. Proprio in questi giorni, ad esempio, sono state consegnate le aree di cantiere con i lavori che inizieranno a breve per la realizzazione della Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità a Ladispoli.

“In queste settimane – ha spiegato il Direttore Generale ff, dottor Roberto Di Cicco – si concluderanno alcuni lavori come ad esempio il servizio Dialisi dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, mentre proseguono quelli per il Punto Nascita e la Ginecologia del San Paolo.

Inoltre, riprenderanno a breve i lavori del nuovo Pronto Soccorso e sono in fase di avvio quelli per il restyling del reparto di Pediatria. Al Padre Pio di Bracciano, invece, continuano i lavori del Pronto Soccorso e sono in fase di realizzazione nuovi impianti antincendio. Proseguono anche i cantieri relativi agli interventi PNRR, al fine di rispettare il cronoprogramma per l’attivazione delle nuove Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, mentre le Centrali Operative Territoriali sono già operative da alcuni mesi presso i 4 Distretti aziendali”.

Accanto al lavoro di restyling e di ammodernamento delle strutture prosegue l’attività di reclutamento del personale. Infatti, a seguito dell’approvazione regionale del Piano assunzionale 2024, che ha autorizzato l’assunzione di 274 unità, nel corso 2024 sono stati reclutati ben 124 operatori, tra cui 37 professionisti della Dirigenza Medica, mentre il Comparto ha visto l’inserimento di 64 unità tra nuovi infermieri e tecnici-sanitari. Sono in corso di pubblicazione alcuni concorsi per il reclutamento di 3 cardiologi, 3 chirurghi, 15 medici di Pronto soccorso e 4 Geriatri.

In contemporanea, sono state avviate le procedure di stabilizzazione del personale precario, sempre con specifica autorizzazione regionale, finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di 54 dipendenti, tra cui molti Medici e Infermieri già in servizio presso la nostra ASL.

“L’azienda tutta – ha concluso il dottor Di Cicco – è impegnata a garantire un’assistenza di qualità e servizi efficienti e con l’occasione, insieme al Direttore Sanitario la dottoressa Simona Ursino, vogliamo porgere un ringraziamento a tutti gli operatori che formano la nostra comunità aziendale e che ogni giorno garantiscono servizi e assistenza a tutti gli utenti del territorio”.

Asl Roma 4