I Tre Amici al Bar si chiedono se riaprirà il Bosco di Palo a Ladispoli • Terzo Binario News

I Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao,

rappresentano che Commercianti e Cittadini da diverso tempo parlano

dello stato di “chiusura per manutenzione” in cui si trova attualmente

il Bosco di Palo.

Difatti, interloquendo, i Cittadini che ci hanno chiesto informazioni al

riguardo reclamano l’apertura. Ma prima di affrontare il tema del Bosco

di Palo, la parte pubblica da sempre accessibile per la gente ed in

estate un perfetto rifugio dal caldo torrido che purtroppo da anni è

vietato alle famiglie, agli anziani ed ai giovani che lo utilizzavano

come punto di ritrovo.

Vogliamo condividere con voi lettori una

riflessione: ogni volta che passeggiamo sul Viale Italia a Ladispoli ci

fermano delle persone, p.s. un commerciante si lamenta del fatto che sul

marciapiede del Viale sfrecciano i monopattini elettrici mettendo a

rischio i clienti che escono dall’ attività commerciale; il Sig. L. D. ,

lamenta il fatto che le forze dell’ordine di Ladispoli e l’ ambulanza

abbiano lasciato per terra, c.ca 30 minuti, un anziano sanguinante

dalla testa e questo davanti ad una nota rosticceria in Piazza, a suo

dire ha fatto tantissime telefonate agli organi succitati e nessuno è

intervenuto tempestivamente, inoltre ci ha mostrato il luogo dell’

incidente dove era ancora evidente la traccia del sangue perduto del

malcapitato, un’ altro commerciante lamenta lo stato d’abbandono dei

giardinetti e dei recinti dell’ edificio nei pressi del Mercato

giornaliero di via Ancona.

Tutti i giorni ” I Tre Amici al Bar”

raccolgono lamentele e quando chiediamo ai cittadini e commercianti che

protestano per i vari disagi:” come mai non si rivolgono alla persona

alla quale hanno dato il voto alle elezioni comunali”, spesso la

risposta è ” che è difficile raggiungerli”. E noi facciamo presente

l’esistenza di situazioni imbarazzanti, ovvero che in data 04.10.2023…

“respinta la proposta di decadenza avanzata nei confronti del

Consigliere Comunale di Ladispoli A. Pascucci dell’opposizione, dopo

oltre 4 ore di assise con vari punti in discussione…”;

b. che il Consiglio Comunale di Ladispoli del 18.06.2024 “…in

votazione la mozione numero di protocollo 16985 del ventuno marzo 2024,

nei confronti del Vice Sindaco (maggioranza)….chi è favorevole

all’approvazione alzi la mano. Sei favorevoli. Astenuti? Due.

Contrari? Nove. La mozione è respinta….”.

Quindi, documentalmente risulta da Fonti Aperte – Google – che entrambe

le persone che dovevano essere “sfiduciate” e “sollevate” dai loro

incarichi istituzionali, siedono ancora ai loro posti! Le

interpretazioni li lasciamo a Voi lettori, preferiamo non riportare i

commenti della gente Comune.

Ma ora veniamo alla questione del Bosco di Palo e che di seguito

evidenziamo le seguenti riflessioni, sulla base delle informazioni,

peraltro anche presenti sulle note “Fonti Aperte” – Google. In sintesi:

Nel lontano 2016, la Giunta Comunale di Ladispoli, ha approvato in

data 28 giugno deliberando di provvedere con un avviso pubblico

all’affidamento ad associazioni locali, sportive, ricreative e sociali e

di promozione turistica della gestione degli spazi del Bosco di Palo e

dell’area aperta di via dei Delfini e via Corrado Melone sulla base di

un progetto contenente le modalità di manutenzione e valorizzazione

delle aree interessate e indicante la durata e le modalità dello

svolgimento. Successivamente, abbiamo il piano commissionato dall’Ue e seguito da

Life Primed, in sinergia con il Comune di Ladispoli, il Dipartimento di

Biologia ambientale dell’Università della Sapienza di Roma e l’Arsial.

Quindi, l’Europa tende la mano alla Città di Ladispoli, e soprattutto al

Bosco di Palo Laziale che verrà riqualificato grazie ad un fondo di un

milione e 600mila euro. Un’azione concreta, progetto che mira al

recupero della macchia mediterranea di Palo messa a dura prova negli

ultimi decenni dall’attacco di un fungo patogeno che ha creato seri

problemi all’oasi tanto amata. Sono state aggredite tantissime

alberature, come querce, lecci e frassini. Inoltre, ulteriori

finanziamenti invece verranno messi sul piatto per lo sbocco del Delta

Nestos in Grecia. Il piano denominato “Life Primed” consentirà di

preservare l’habitat naturale e di accrescerlo con nuove piante. L’attuale Amministrazione Comunale nel 2024, nel frattempo, ha

acquisito un’altra importante fetta di Oasi verde, con Atto

concretizzato da una variante urbanistica approvata dal Consiglio

Comunale. Spetterà, quindi alla P.A. mettere in campo dei progetti per

gestire il Bosco di Paolo, diventato più “grande” rispetto al passato,

perché

con l’acquisizione de quo, ovvero anche del tratto privato, il c.d.

polmone verde aumenta di 5 ettari. Ad oggi, il Bosco di Palo, purtroppo è ancora “chiuso al Pubblico per

manutenzione”, perché ad ottobre 2023 era stata la presenza di alcuni

parassiti che sono andati a minare la stabilità di alcuni alberi

presenti all’interno.

Pertanto, i Tre Amici al Bar, chiedono agli Addetti ai Lavori, in

sintesi, ove nulla osti:

se sono pervenute le Autorizzazioni da parte della Regione Lazio al

fine di procedere con gli interventi di manutenzioni de quo;

fine di procedere con gli interventi di manutenzioni de quo; se è possibile procedere al relativo aggiornamento del Regolamento

Comunale per la Tutela del Verde e delle Alberature (Deliberazione del

Consiglio Comunale n.35/1999 e n.81/2001) che, tra l’altro riportano

sanzioni in “lire”.

Pertanto, i Tre Amici al Bar sollecitano le Istituzioni a ripristinare

lo Stato di Diritto al servizio del cittadino”.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao