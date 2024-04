Grando lascia la Lega: "Decisioni regionali e locali che non condivido più" • Terzo Binario News

“Questa mattina, con una comunicazione indirizzata al Segretario Federale Matteo Salvini, ho rassegnato le mie dimissioni dal partito Lega Salvini Premier.

Questa decisione, ormai inevitabile, giunge al termine di una lunga e attenta riflessione.

Non condivido le scelte organizzative fatte dal partito a livello regionale, provinciale e locale, quindi preferisco farmi da parte.

Ciò nonostante non esco dal partito sbattendo la porta, ma ringraziando gli esponenti politici, i militanti e tutti coloro con i quali ho avuto il piacere di collaborare in questi anni.

Ringrazio l’On. Matteo Salvini per la fiducia, il sostegno e per gli apprezzamenti che ha esternato nei miei confronti in numerose occasioni pubbliche.

Sarò sempre fiero di essere stato il primo sindaco eletto tra le fila della Lega nel Lazio, quando ancora si chiamava “Noi con Salvini”.”

A scriverlo sul proprio profilo social, è il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando