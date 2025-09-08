Governo Civico: “Grazie al nostro Assessore Matteo Luchetti, oltre cinque milioni di euro di finanziamenti per opere pubbliche per Cerveteri” • Terzo Binario News

Un milione e mezzo di euro per l’efficientamento energetico del plesso scolastico di Via Castel Giuliano a Cerenova, un altro milione di euro proveniente dalla Blue Economy per il rifacimento di marciapiedi, percorsi pedonali e arenile di Campo di Mare e ora altri 3milioni di euro per la realizzazione del primo palazzetto dello sport della storia del Comune di Cerveteri.

Cinque milioni e mezzo di euro di fondi extra-comunali solamente negli ultimi 6 mesi per il Comune di Cerveteri, frutto di un lavoro importante da parte dell’Amministrazione comunale del Sindaco Gubetti e per i quali è stato senza dubbio prezioso il lavoro di Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri e componente storico, nonché fondatore, del nostro movimento, Governo Civico per Cerveteri, che all’interno dell’attuale esecutivo esprime tre assessori e quattro consiglieri comunali.

Dal suo rientro all’interno della Giunta comunale, avvenuto il 30 gennaio scorso, Matteo Luchetti si è distinto per competenza e capacità, dando il via a diversi cantieri ma soprattutto dimostrando capacità di programmazione.

Non possiamo non evidenziare infatti come in contemporanea a questi finanziamenti, siano in corso i lavori per la realizzazione del secondo asilo nido comunale di Cerveteri, il primo per Cerenova e i cantieri per il restyling del manto stradale dal valore di quasi un milione di euro.

Come movimento civico non possiamo che essere soddisfatti dei risultati che sta raggiungendo l’Assessore Matteo Luchetti: ottenere finanziamenti per oltre cinque milioni di euro significa saper progettare, significa saper portare avanti progetti di valore e di spessore per il futuro di Cerveteri e dei suoi cittadini.

A lui, alla Sindaca Elena Gubetti e chiaramente a tutta la Giunta comunale auguriamo un buon lavoro. Come sempre, Governo Civico per Cerveteri, con il suo gruppo consiliare e Direttivo, sarà sempre pronto ad offrire il proprio sostegno e a lavorare per la città in maniera decisa e concreta.