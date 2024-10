Giulia Fava vince l'America's Cup femminile su Luna Rossa • Terzo Binario News

La trimmer di Civitavecchia ha alzato la “brocca rosa” a Barcellona

Se Mattia Camboni, sceso dal windsurf, si è messo a pedalare pr Luna Rossa Prada Pirelli, con qualche apparizione durante la Louis Vuitton Cup, c’è una civitavecchiese che invece la brocca l’ha alzata.

È Giulia Fava, che nel team a quattro di Luna Rossa (che qualcuno già chiama affettuosamente Luna Rosa) è stata componente determinate con il ruolo di trimmer ovvero colei che si occupa della regolazione delle vele.

Nella finale secca disputatasi nelle acque antistanti Barcellona fra due delle regate che vedono impegnati il defender neozelandese Emirates New Zealand e gli inglesi di Ineos Britannia, le veliste italiane hanno battuto le britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato Athena Pathway.

L’AC40 monotipo del team italiano vedeva al timone Giulia Conti e Margherita Porro, come trimmer Giulia Fava appunto e Maria Giubilei.

Una regata dal vento consistente che insieme alle romane Giulia Conti e Maria Giubilei e alla bresciana Margherita Porro hanno portano a casa, prima prendendo il largo, poi gestendo in copertura.

Per la prima volta in palio il trofeo, il team italiano lo ha vinto così come la Young America’s Cup, apponendo un sigillo civitavecchiese sul successo.