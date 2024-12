Giornata del Volontariato a Cerveteri con Scuolambiente e Auser • Terzo Binario News

La sala del Granarone di Cerveteri ha ospitato un folto e attento pubblico per la 13esima edizione della Giornata internazionale del Volontariato organizzata da Scuolambiente in collaborazione con Auser Cerveteri nella persona di Cinzia Palloni.

L’iniziativa, dedicata ai giovani, ha visto la partecipazione attiva di tantissime associazioni del territorio, dall’Avo Ladispoli e Avo Cerveteri all’Auser, dalla Consulta dei Migranti a Libera che si sono alternate portando la loro esperienza ai ragazzi della Giovanni Cena che hanno partecipato numerosi.

Dopo i saluti delle istituzioni sono seguiti gli interventi a cura della dott.ssa Gherardi che ha illustrato le abilità e le competenze che si attivano grazie al volontariato e del prof Davide Toffoli che ha raccontato come la scuola può essere un motore per la realizzazione di buone prassi che non solo aiutano le persone in difficoltà ma sono una ricchezza per l’intera comunità scolastica.

Intervento particolarmente significativo da parte del Consiglio Comunale dei Giovani, rappresentato da Roberto Leporani e Francesco Canicossa, che hanno testimoniato l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione dei ragazzi nella vita sociale e cittadina mettendosi a disposizione anche delle generazioni più piccole e pronti a collaborare con quelle più grandi. Gli interventi di Maria Giovanna Casertano del Banco alimentare, condiviso con Lalla Enea del Centro Solidarietà Cerveteri, e di Massimiliano Venturi del Centro Servizi Volontariato, che ha dialogato con gli studenti, hanno completato il ricco quadro delle attività del territorio.

Molto sentito, in conclusione, il discorso del professor Viscome dell’ IC Giovanni Cena sull’importanza della scuola nella costruzione di una democrazia partecipata. “Voglio ringraziare tutti i presenti per la partecipazione che testimonia ancora una volta la sintonia e la collaborazione che animano le Associazioni di Volontariato del territorio, le autorità che sono intervenute e tutti i volontari di Scuolambiente e delle altre associazioni che hanno contribuito alla riuscita della giornata” ha dichiarato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri.