Gambiano ruba una borsa in un ufficio immobiliare, la Polizia lo ferma in via Fiume a Ladispoli • Terzo Binario News

Il 21 settembre l’impiegata dell’agenzia immobiliare Donini di Ladispoli subiva il furto della propria borsa riposta sulla scrivania della sua postazione di lavoro. La stessa pochi istanti prima aveva avuto la visita all’interno dell’attività di un giovane di colore, descritto come alto 1.90 che probabilmente approfittando di un momento di distrazione, si era appropriato della borsa.

Forti dell’accurata descrizione dell’uomo, da parte dei testimoni gli uomini del Commissariato di Ladispoli diretti dal Dirigente Dott. Fabio De Angelis effettuava una battuta in zona, riuscendo ad individuarlo in via Fiume.

Identificato per un gambiano di anni 24, lo stesso veniva trovato ancora in possesso della refurtiva che veniva restituita alla legittima proprietaria. Dopo i rilievi di rito lo stesso veniva denunciato in stato di libertà. condotto all’ufficio immigrazione, con richiesta di divieto di ritorno nella città di Ladispoli.