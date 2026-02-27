Futsal Civitavecchia in casa della Roma, la rincorsa all'Ardea continua • Terzo Binario News

Conquistata la Sardegna, la Futsal Civitavecchia è impegnata ancora in trasferta, stavolta stasera alle 21 contro la Roma Calcio a 5 al PalaToLive dell’Eur.

Si gioca l’ottava di ritorno del girone E di serie B ma c’è da sottolineare l’impresa sarda di sabato scorso, con i rossoblù che hanno espugnato per 4-2 il campo del Cagliari rimanendo a ridosso della capolista Ardea, sempre lontana tre lunghezze a quattro giornate al termine. Il primo tempo del PalaConi termina 0-0 ma nel secondo tempo sono stati fuochi d’artificio. Passano avanti i sardi con Yoann Valdes, ma Roberto Crescenzo segna dapprima l’1-1 e poi il 2-1. La squadra di casa a cinque minuti dalla fine trova il 2-2 con Filippo Piaz ma la partita è tutt’altro che finita, tant’è vero che mister Vincenzo Di Gabriele rischia il massimo schierando il portiere di movimento. La pressione addosso alla difesa sarda diventa insostenibile così Niccolò Luzzetti trova il 2-3. ormai la retroguardia cagliaritana è incrinata e nella spaccatura si infila Dario López per 2-4 finale.

«È stata una bella partita – commenta Di Gabriele – con entrambe le squadre che hanno giocato per vincere. Siamo andati sotto, ma l’abbiamo rimessa in piedi. Quando loro hanno pareggiato ci siamo gettati a capofitto in attacco con il portiere di movimento e siamo riusciti a segnare le ultime due reti. Era difficile espugnare questo campo». All’andata al PalaDeAngelis di Santa Marinella finì in pareggio per 2-2.

In classifica come detto comanda l’ardea con 45 punti e a quota 42 ci sono i civitavecchiesi. Decisamente più staccato il Castel Fontana con 35 punti. Stasera la sfida alla Roma C5 quarta forza del girone E che ha racimolato 32 punti, anche se uno è stato tolto da una penalizzazione. Dunque una squadra dalla quale guardarsi perché rappresenta un ostacolo insidioso. Al contrario, l’Ardea affronta in casa propria l’Aranova penultimo della classe in una sfida tutt’altro che impossibile.