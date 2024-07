Furto in casa a Roma Nord: ladri scappano con Rolex, borse e gioielli. Bottino da 150mila euro • Terzo Binario News

Smurano la cassaforte e poi una volta aperta la ripuliscono. Ladri in azione in via Ronciglione, nella zona di Vigna Clara, a Roma Nord. I banditi riescono a scappare con Rolex, borse di lusso, monili in oro, brillanti. Un bottino, tirando le somme, da 150mila euro.

La segnalazione alla Polizia giunge ieri intorno alle 18,30. Sul posto gli agenti del commissariato Monte Mario. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi riescono ad accedere nell’appartamento posto al quarto piano. Individuata la cassa blindata, la smurano e poi ne asportano il contenuto.

Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Ponte Milvio.

c.b.