Francesco Rappocciolo scomparso da via Silvestri: ritrovato a Cesano - Terzo Binario News

Francesco Rappocciolo – scomparso da via Silvestri il 30 dicembre – è stato ritrovato domenica 3 gennaio a Cesano. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato Flaminio: il 62enne è stato trasportato, per accertamenti, all’ospedale Sant’Andrea.

Fondamentale, nelle operazioni di ricerca, il lavoro della sala operativa della Questura e gli uomini della Polizia. Rappocciolo aveva fatto perdere le proprie tracce la scorsa settimana: la moglie, così, si è recata negli uffici del XII Distretto di Monteverde. Agli investigatori ha raccontato di essere uscita di casa molto presto, verso le 7, per andare a fare una visita medica e poi andare a lavoro. Il marito Francesco era a casa e l’ha salutata dicendole che si sarebbero sentiti più tardi. La donna ha riferito che dopo aver rammentato all’uomo di dover andare a fare la spesa, lui le avrebbe risposto che sarebbe andato l’indomani convinto che fosse il 29 dicembre.

Dopo aver provato a contattarlo telefonicamente tutta la mattina al suo rientro, verso le 12 non ha trovato il marito in casa e ha visto i due cellulari lasciati sul tavolo. L’uomo, che lavora presso una società di consulenza informatica, come riferito dalla moglie, stava vivendo un periodo di grande stanchezza e affaticamento ma non vi erano problematiche di tipo economico-lavorative.

Oggi la notizia del suo ritrovamento.