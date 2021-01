"I pini a bordo strada possono stare ma serve trasparenza sugli abbattimenti" - Terzo Binario News

“Una recente notizia di Terzobinario.it sul taglio di pini a via San Gregorio a Roma mi ha suggerito alcuni commenti.

Osservo e scopro, dopo breve ricerca, che due giovani pini sono stati ripiantumati lungo quella strada. Cio’ sembra rivelare:

1- rispetto della legge sulle ripiantumazioni

2- si possono mantenere i pini in citta’ ai lati strade (ma non rompevano l’asfalto? quali tecniche preparatorie del terreno hanno utilizzato? hanno fatto una buca sufficientemente profonda perche’ i fittoni radicanti orizzontali non si spingano troppo in superficie, spinti dalle alte temperature causate al terreno dalla copertura dall’asfalto? hanno messo asfalto drenante in modo che il terreno possa ricevere acqua piovana? )

3- rispetto dei pini in quanto beni paesaggistici.

Certo non potrebbero essere abbattuti che per motivo di stabilita’ (dopo perizia) e di salute (malattie, parassiti, es. cocciniglia) e (credo) non tutti insieme, perche’ verrebbe danneggiato il patrimonio paesaggistico che si ricostituirebbe solo dopo 80-100 anni minimo.

Chiaro che l’attivita’ e le autorizzazioni del servizio giardini e dell’assessorato di riferimento va tenuto sotto stretto controllo: certi abbattimenti sembrano troppo discrezionali.

E comunque la trasparenza e la comunicazione pubblica potrebbero essere aumentate per evitare allarme pubblico e sollevamento di proteste.

Concludendo i pini possono essere tutelati. La via più breve e meno costosa che e’ il taglio, priva la città di un patrimonio difficile da ricostituirsi nel breve tempo. Ecco perche’ l’attenzione deve essere maggiore. Speriamo che cio’ consigli opportunamente chi di dovere”.

Lettera firmata