Maltempo a Roma: strade allagate e interventi della Polizia locale - Terzo Binario News

In poco più di 24 ore sono oltre 100 gli interventi, legati al maltempo, delle pattuglie della Polizia Locale per garantire la sicurezza in diverse zone della Capitale .

Questa mattina intorno alle 10.30 agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intervenuti in via Collatina, all’altezza di via Capranesi, per l’allagamento della strada a causa del forte afflusso di acqua che fuoriusciva da un canale a margine della carreggiata.

Agenti impegnati in diverse chiamate che hanno riguardato tutti i municipi di Roma, con allagamenti e deviazioni del traffico anche in via della Magliana, altezza GRA, viale Luca Gaurico, via Laurentina altezza Colle dei Pini e in via Tiberina, dove la circolazione stradale è stata messa in sicurezza a seguito di uno smottamento del terreno adiacente.