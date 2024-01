Francesco De Santis di Cerveteri al raduno nazionale di atletica: i Mondiali in Perù ad un passo • Terzo Binario News

“L’anno comincia nel migliore dei modi per l’atletica di Cerveteri. Francesco De Santis, atleta etrusco 17enne, allenato da Loredana Ricci , vera istituzione dello sport nostrano, è stato infatti convocato al raduno Nazionale Under al centro di preparazione olimpica di Formia

Un grande traguardo per Francesco, già candidato ai MONDIALI UNDER 20 in Perù, appuntamento in programma a Lima dal 26 al 31 agosto, che con grande impegno, passione e abnegazione continua ad allenarsi e a portare alti i colori della nostra città in tantissime manifestazioni e competizioni nazionali.

Francesco in questi anni ha raggiunto tantissimi obiettivi importanti, regalandoci sempre grandi emozioni

Forza Francesco, corri sempre più forte, Cerveteri è tutta con te”

A scriverlo sui social network è il Sindaco Elena Gubetti