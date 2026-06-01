Stage di futsal della Csl Soccer per ragazzi dal 2006 al 2010: appuntamento all'Uliveto di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’ASD CSL Soccer 21 8.0 è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per il prossimo ed esclusivo Stage di Calcio a 5. L’evento sportivo si inserisce all’interno delle iniziative dedicate alla valorizzazione dei giovani talenti locali e alla promozione della disciplina del futsal nel territorio.

Lo stage si svolgerà in un’unica ed intensa sessione pomeridiana, programmata per mercoledì 3 giugno 2026, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.

La splendida cornice dell’evento sarà il “Parco Uliveto”, situato nel cuore di Civitavecchia, una struttura ideale per garantire il corretto svolgimento delle attività tecniche in totale sicurezza e all’aria aperta.

A chi è rivolto

L’appuntamento è strettamente riservato ai giovani atleti e appassionati nati negli anni compresi tra il 2006 e il 2010 (categorie dai sedici ai vent’anni). I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con tecnici qualificati, perfezionare i fondamentali del calcio a 5 e vivere due ore di sport e sana aggregazione.

L’ASD CSL Soccer 21 8.0 invita tutti i ragazzi del comprensorio a non perdere questa occasione di crescita sportiva e personale.