Fl5, in arrivo un giugno da incubo per i pendolari • Terzo Binario News

In arrivo un giugno da incubo per i pendolari della Fl5.

Infatti stanno per iniziare dei lavori alla stazione di Roma Aurelia che condizioneranno la circolazione, oltre a quelli sulla tratta fra Tarquinia e Capalbio e la lunga rotaia saldata.

A darne notizia è il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, tramite un post molto dettagliato del presidente Andrea Ricci.

«Sta per arrivare un mese terribile – dice – perché non c’è solo la chiusura totale della linea tra Roma Aurelia e Civitavecchia tra giovedì 11 e domenica 14. Si tratta di due distinte lavorazioni da parte di Rfi, pertanto è una buona occasione, per chi può, di dedicarsi al riposo. Ci sono anche gli obblighi Pnrr e prescrizioni dell’Authority per la “lunga rotaia saldata” da soddisfare, ovvero una realizzazione del binario che provocò un incidente anni fa sulla Fl2. Lavorazioni e conseguenti provvedimenti che si sovrappongono e non sostituiscono a quelle già in essere. Inevitabile consultare l’orario giorno per giorno per evitare sorprese» il consiglio del presidente Ricci.

Quella fra l’11 e 14 giugno fra Roma Aurelia e Civitavecchia, con treni limitati e servizio bus, non è l’unica interruzione. Infatti fra il 25 e il 28 giugno circolazione sarà sospesa fra Tarquinia e Capalbio e anche in questo caso i convogli saranno limitati con servizio bus sostitutivo. Poi, fra il 15 e 22 giugno, rallentamenti sulla Fl5 con anticipo delle tracce di 15 minuti e in alcuni casi anche di 40’, oltre al posticipo 15 minuti. Limitazione di alcuni treni a Roma Ostiense come quello delle 19:12 da Roma Termini, la cancellazione del Ladispoli-Ponte Galeria con servizio bus anche nei giorni 11 e 12 giugno e cancellazioni di alcuni treni Civitavecchia/Ladispoli-Roma e viceversa. Aumento medio dei tempi di percorrenza fra il 19 e il 21 giugno per i lavori della lunga rotaia saldata, a cui si accennava prima, i cui impatti si sovrappongono con le modifiche precedenti. Poi ancora: dal 23 giugno al 31 luglio ulteriori rallentamenti lungo la linea, ma meno impattanti rispetto alla settimana 15-22 giugno, che si sovrappongono all’interruzione Tarquinia-Capalbio e alla LRS del 4 luglio. Insomma, si prevede un giugno di caos, considerando che ci si avvia al picco di presenze sulle navi da crociera, con conseguente – e facilmente prevedibile – sovraffollamento dei convogli. La buona notizia – per quanto piuttosto parziale – è che per tre giorni, ossia 31 maggio, 2 e 7 giugno, circolano diversi treni in più. Sono il Roma Termini-Civitavecchia delle 7,12, 8,42, 9,12, 10,42 e 11,42. da Civitavecchia, per la stazione romana principale, partono dei convogli alle 9,58, 10,38, 11,58 e 12,25.