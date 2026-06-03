Un "mondiale di calcio" a Ladispoli per l'estate di bambini e ragazzi • Terzo Binario News

Lo scorso anno il “Soccer Camp” estivo di Ladispoli fu un successo straordinario, superiore ad ogni più rosea aspettativa. Ora, dopo la lunga cavalcata invernale di allenamenti individuali e masterclass specifiche per il perfezionamento delle tecniche calcistiche, la LanciaGabCoach, guidata da Gabriele Lancianese, allenatore qualificato Uefa B e Mental Coach, propone un progetto ancor più importante, sempre a Ladispoli, ulteriormente perfezionato, ricco di novità ed unico nel suo genere, per far trascorrere a bambini e ragazzi, soprattutto a coloro che amano il calcio, un’estate indimenticabile.

Ecco dunque “Soccer Camp Summer 2026 – L’unico Camp Calcistico del Litorale Romano”, che avrà inizio da lunedì 15 giugno all’interno del Campo Angelo Sale di Ladispoli. Fino al 31 luglio allenamenti tecnici, tornei e mini partite, attività extracalcistiche, ma sempre con uno sguardo alla magica sfera rotonda, premi e giochi di squadra, ma soprattutto una magnifica occasione per fare nuove amicizie, per trascorrere l’estate in maniera sicura, facendo sport in un contesto sano, sicuro e pulito, con figure qualificate ed esperte.

Uno staff qualificato, per un’estate di qualità! Per informazioni e iscrizioni, 3762678662