I pompieri di Civitavecchia alla "fiera dell'antincendio" di Indianapolis • Terzo Binario News

Il lavoro, l’impegno e la professionalità e la preparazione dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia vengono apprezzati anche Oltreoceano.

I due pompieri, in servizio alla caserma Bonifazi, e facenti capo al Comando Provinciale di via Genova a Roma, si sono recati negli Stati Uniti per una manifestazione di settore a Indianapolis, in cui sono state spiegate le tecniche tricolori antincendio.

Il viaggio risale ad aprile, al quale hanno preso parte il dirigente per la prevenzione incendi e formazione Piergiorgio D’Elia e il capo squadra Riccardo Garofalo.

I due pompieri hanno avuto l’onore di essere invitati a partecipare a una delle manifestazioni più importanti su scala mondiale per quanto riguarda le ultime tecniche di soccorso e le attrezzature all’avanguardia. Una chiamata niente affatto scontata, per partecipare all’FdicInternational 2026, che ha avuto luogo presso l’Indiana Convention Center e il Lucas Oil Stadium. Durante la settimana dell’evento sono state organizzate numerose attività tecniche, formative e dimostrative. Nell’occasione sono state ospitatediverse sessioni teoriche e corsi pratici che hanno riguardato l’incendio strutturale, il soccorso industriale, la gestione delle emergenze aeroportuali, il salvataggio tecnico, le attività di comando e coordinamento, l’EMS (Emergency Medical Services) e la sicurezza industriale. Una delle attività principali è stata rappresentata dagli “H.O.T. Evolutions”, ovvero esercitazioni pratiche sul campo dove i partecipanti hanno svolto simulazioni di incendio reale, ricerca dispersi anche con termocamera, utilizzo di autorespiratori, estrazione da veicoli, gestione di incidenti in ambito industriale e operazioni in edifici multipiano. Insomma il lavoro, in parte quotidiano e in parte più strutturato e talvolta estremo e di dimensioni più ampie, che viene svolto in un qualsiasi distaccamento di vigili del fuoco italiano. Le attività sono state suddivise su 16 campi di addestramento distribuiti sul territorio della città di Indianapolis, diventata in quei giorni la “capitale della prevenzione incendi”. Fdic International 2026 si è confermato essere il principale evento mondiale dedicato ai vigili del fuoco e al soccorso tecnico. La manifestazione ha unito formazione, innovazione tecnologica e dimostrazioni operative, consentendo ai professionisti del settore di conoscere le più moderne attrezzature e metodologie di intervento. E in una settimana, c’è stato il tempo per entrare nel dettaglio degli interventi.

In questo senso, la presenza del dirigente per la prevenzione incendi e formazione D’Elia e del capo squadra Garofalo significa molto per i Vigili del fuoco del Comando di Roma e per il distaccamento di Civitavecchia sotto diversi aspetti. Due su tutti: il riconoscimento delle qualità e delle capacità di intervento dei pompieri italiani, che così hanno potuto cimentarsi – sia dal punto di vista organizzativo che sotto quello operativo – nelle competenze accumulate nelle città del Belpaese. Un’occasione di confronto con i colleghi di altri paesi, per confrontarsi e capire cosa di buono si possa attingere dal lavoro che svolgono in parti diverse del monto, sia come tecniche sia come materiali e attrezzature impiegate. Per contro, si portati dietro una base importante di conoscenze ed esperienze maturate nella città dello stato dell’Indiana che possono mettere a disposizione del Comando e del distaccamento di porta Tarquinia, durante le fasi di intervento e di soccorso.