Fiamme in uno stabile abbandonato a Tor Sapienza, ferito un uomo • Terzo Binario News

Si sarebbe lanciato dal secondo piano per mettersi in salvo

L’uomo ferito nell’incendio dello stabile abbandonato a Tor Sapienza, questa mattina, si sarebbe lanciato dal secondo piano per mettersi in salvo.

Trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, ha riportato polifratture e intossicazione da monossido di carbonio.

Nel fabbricato dismesso ci sono 150-200 senzatetto che avevano trovato rifugio nella struttura. Gli operatori li stanno aiutando a mettersi in sicurezza.

Dalle 7.20 circa di questa mattina, i Vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un’autoscala, in via Cesare Tallone, per l’incendio dell’edificio.