Festival etrusco dell'inclusione, a Cerveteri 30mila euro dalla Regione Lazio • Terzo Binario News

La vicesindaco Battafarano: “Progetto ritenuto meritevole della valutazione massima, il comune propone sempre eventi ed iniziative di spessore e di qualità”

Nuovi finanziamenti per le iniziative culturali di Cerveteri. Il Comune di Cerveteri, attraverso l’Assessorato alle Politiche Culturali, si è infatti aggiudicato un contributo regionale pari a 30mila euro per la manifestazione “Festival Etrusco dell’inclusione”, evento nato nel 2019 e che è stato giudicato con la valutazione massima da parte della Regione Lazio e dunque meritevole di sostegno.

“Il Festival dell’Integrazione è una manifestazione alla quale sono profondamente legata, nata nel 2019 e che negli anni è cresciuta e si è evoluta, in contenuti e in termini di partecipazione – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – aver ottenuto un finanziamento per questa iniziativa certamente è una notizia che accogliamo con estremo favore.

Testimonia come il progetto sia valido, di spessore, di conclamato interesse, frutto di un lavoro continuo e costante che come Assessorato e più nel complesso come Amministrazione comunale abbiamo fatto insieme alle realtà culturali e sociali del territorio, sempre attive e protagoniste principali dell’offerta in ambito artistico-culturale di Cerveteri.

È anche grazie alla loro attività, se da sempre la nostra città riesce a distinguersi per qualità e contenuti. Ma oltre a questo, un plauso ci tengo a farlo anche al nostro Ufficio Cultura, alla Responsabile Isabella Massicci e ai funzionari Ferdinando Ciarlo e Desiree Mencarini, sempre pronti ad interpretare nel migliore dei modi le linee della nostra Amministrazione”

“Anche nella prossima edizione del Festival – prosegue il Vicesindaco Battafarano – non mancheranno eventi di vario genere, incontri, scambi di conoscenze e di culture, eventi tipici e dibattiti. Crediamo fortemente che in questo periodo storico, politico e sociale, macchiato da due Guerre e da conflitti in tutto il mondo, sia fondamentale promuovere iniziative come questa. Sarà ancora occasione per sensibilizzare e riflettere su tematiche sulle quali Cerveteri da sempre si dimostra attenta e sensibile”.

Cerveteri più volte nell’ultimo periodo è stata assegnataria di importanti contributi sovracomunale in ambito culturale. A Natale, si era aggiudicata un finanziamento per la realizzazione del Presepe Vivente, con la Biblioteca Comunale è risultata la prima classificata su scala nazionale nel progetto “Baci di cultura” ed inoltre ottenuto altri finanziamenti per svariate rassegne di interesse artistico e culturale.