Festa della Donna, Asl Roma 3 e As Roma insieme per la salute in rosa • Terzo Binario News

Domenica 8 marzo alla Casa della Salute di Ostia screening gratuiti e senza prenotazione

Torna anche quest’anno la collaborazione tra ASL Roma 3 e AS Roma per la promozione della salute e del benessere femminile. Domenica 8 marzo, dalle 9 alle 18, presso la Casa della Salute di Lungomare Paolo Toscanelli 230 ad Ostia si terrà la quinta edizione di “La cura come maternage”, l’Open Day organizzato dalla ASL Roma 3 in occasione della Festa della Donna.

Per tutta la giornata verranno offerte alle donne appartenenti al territorio della ASL Roma 3, prestazioni sanitarie con accesso diretto senza prenotazione. Special guest della giornata sarà anche quest’anno Romina, la mascotte della AS Roma pronta a dispensare abbracci, sorrisi e tanti fantastici gadget.

Nel corso dell’intera giornata sarà possibile effettuare screening della cervice uterina (fascia di età 25-64 anni) secondo le scadenze previste dal programma (pap test ogni 3 anni e test per hpv ogni 5 anni); mammografie (nella fascia di età 50-74 anni); screening del colon retto (nella fascia di età 50-74 anni) con acquisizione della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci; oltre alla possibilità di avere informazioni su gravidanza ed allattamento.

“Anche quest’anno accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità dell’AS Roma ad essere al nostro fianco nell’offerta che proponiamo di accesso ai servizi, sensibilizzando così le donne sull’importanza dei costanti controlli. Iniziative come questa permettono anche di consolidare il rapporto di fiducia tra servizi sanitari e comunità. Invitiamo, dunque, le donne a partecipare alla nostra iniziativa”, aggiunge Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3.

“Anche quest’anno la ASL Roma 3 trasforma la Festa della Donna da sterile celebrazione in servizio sanitario, offrendo test di screening gratuiti e senza prenotazione. ‘La cura come maternage’ intende così ribadire l’importanza di prendersi cura della propria Salute grazie alla Prevenzione, che resta lo strumento sanitario più potente ed efficace che abbiamo a disposizione per stare bene”, conclude Maria Rita Noviello, Dirigente Responsabile degli Screening Oncologici ASL Roma 3.