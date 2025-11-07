Fermati dalla Roma Capitale mentre circolano in due sul monopattino, uno aggredisce gli agenti: arrestato • Terzo Binario News

Solo in Centro, nelle ultime due settimane, rilevate oltre 500 condotte irregolari da parte di conducenti di velocipedi

Era in servizio di controllo nella zona di Fontana di Trevi, la pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, quando ha fermato un monopattino con a bordo due persone. Il conducente, 50enne italiano, si è mostrato ostile, iniziando ad inveire per poi scagliarsi con violenza contro gli agenti per opporsi ai controlli. Nei suoi confronti scattato l’arresto, per i reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Questo è solo uno dei tanti interventi eseguiti ogni giorno dai caschi bianchi per far rispettare le regole a tutela della sicurezza stradale, con verifiche che interessano non solo i veicoli a motore ma anche gli utilizzatori di mezzi, come i monopattini, per i quali è stato avviato un piano potenziato di controlli, tramite le pattuglie del I Gruppo e del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), in particolare nei territori dove maggiore è la presenza ed utilizzo di tali veicoli.

A seguito di questa azione di vigilanza, solo nelle ultime due settimane, nelle località del Centro, sono state accertate oltre 500 violazioni. Tra i principali illeciti rilevati, il mancato uso del casco, la circolazione in due, il transito su marciapiede e contromano.