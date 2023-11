Femminicidi, convegno venerdì a Tarquinia • Terzo Binario News

Venerdì 1 dicembre, alle ore 16.30, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale di Tarquinia, si terrà il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, dal titolo “VIOLENZA DI GENERE E FEMMINICIDIO: PROSPETTIVE NORMATIVE”, organizzato dalla Città di Tarquinia per offrire un momento di approfondimento sulle problematiche relative ai percorsi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, insieme alle azioni preventive già in atto o auspicabili sia per quanto riguarda l’attuazione delle misure di prevenzione contemplate dai sistemi penali, che per la promozione di processi di sensibilizzazione culturale e sociale.

Il convegno si rivolge non solo alle professioni degli ambiti sociale e legale, alle forze dell’ordine, alle pubbliche amministrazioni, ma a tutti coloro che operano nella pratica di tutela, protezione e riconoscimento dei diritti dei soggetti fragili, potenziali vittime di violenza.

Il dibattito sarà moderato dall’avvocato Paolo Pirani, componente effettivo dell’organismo di controllo UCPI (Unione Camere Penali Italiane) che interloquirà con il dott. Valerio de Gioia, Consigliere della Corte di Appello di Roma, con la dott.ssa Adriana Pannitteri, giornalista del TG1 e scrittrice, e con la dott.ssa Federica Materazzo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di riflessione sui principi della convenzione di Istanbul in materia di contrasto alla violenza di genere, nonché per analizzare con figure esperte tutti i processi normativi realizzati fino ad oggi per contrastare un fenomeno quanto mai attuale.