Europee, come fare domanda per il ruolo da scrutatore a Cerveteri • Terzo Binario News

“Da oggi fino al 7 Maggio 2024 gli elettori e le elettrici, già iscritti all’Albo comunale degli scrutatori, possono presentare manifestazione di disponibilità ad assumere le funzioni di scrutatore per le Consultazioni Elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti Gli elettori e le elettrici già iscritti all’Albo degli scrutatori possono comunicare la propria disponibilità compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cerveteri, all’interno della sezione “Elezioni Europee 2024” raggiungibile a questo indirizzo:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/elezioni-europee-2024-tutte-le-informazioni

Il modulo andrà successivamente inviato tramite pec all’indirizzo comunecerveteri@pec.it o consegnato a mano presso Ufficio Protocollo sito nel Parco della Legnara

“Gli scrutatori – ha continuato il Sindaco – dovranno rendersi disponibili sabato 8 giugno dalle 08.45 sino al completamento delle operazioni preliminari alle votazioni, poi nel pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 23 per le operazioni di voto e domenica 9 giugno dalle 6.45 alle 23 per le operazioni di voto; poi senza interruzione per lo scrutinio delle elezioni Europee fino alla loro conclusione”.