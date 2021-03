Abbigliamento personalizzato: trend di vendite positivo per le felpe con logo - Terzo Binario News

Sono sempre di più le imprese che per promuovere il proprio brand decidono di affidarsi all’abbigliamento personalizzato.

Nel dettaglio, la richiesta è in costante aumento per quanto concerne la maglieria. Soluzioni come felpe e magliette, infatti, sono tra i capi più adatti per imprimere scritte, foto, marchi e tutto ciò che è possibile grazie ad apposite tecniche di stampa messe a disposizione da tipografie specializzate, anche online.

In particolar modo, le felpe con logo risultano essere uno degli indumenti più apprezzati dalle aziende che vogliono promuovere il proprio brand in modo efficace e conveniente. Si tratta, infatti, di uno strumento di marketing ideale per fidelizzare i clienti ed acquisirne di nuovi così come della soluzione perfetta per aiutare i dipendenti a sentirsi parte integrante del team di lavoro.



Felpe con logo: quali opportunità per le aziende?

La felpa classica si contraddistingue, solitamente, per una linea semplice completata da un laccio a coulisse sulla scollatura ed eventualmente il cappuccio.

Sono naturalmente molto gettonate, anche in virtù del fatto che vengono apprezzate da ogni fascia d’età, assicurando quindi di essere impiegate nei contesti più diversi, a beneficio di una promozione decisamente capillare e variegata. In pile o in caldo cotone per la stagione invernale, queste felpe possono essere ulteriormente arricchite di comode tasche laterali. Per quello che riguarda la personalizzazione, il logo può essere posto su una delle maniche così come sulla parte frontale del capo, a seconda del grado di visibilità che si vuole ottenere.

Molto gettonate sono anche le felpe con la zip: in questo caso, i rinforzi a costine sui polsi trattengono in modo ottimale il calore, così come le copri-cuciture sul collo assicurano morbidezza e massimo comfort a contatto con la pelle.

È possibile optare per felpe con il logo anche in occasione dei più diversi eventi lavorativi: in questi casi, il consiglio è di sfoggiare soluzioni classiche a girocollo, con girovita definito al pari dei polsini, rigorosamente in cotone per affrontare al meglio sia le temperature invernali che quelle primaverili. Per le occasioni con temperature più miti, inoltre, spazio anche alle felpe con logo senza maniche: anche queste ultime possono essere corredate da cappuccio, mentre il tessuto tecnico le rende naturalmente traspiranti e facili da lavare, nonché veloci da asciugare.



Come creare felpe con logo accattivanti e d’impatto

Come anticipato, le modalità d’inserimento del logo sulla felpa è legata a motivazioni in parte personali: la grandezza, la scelta dei colori e l’impatto visivo saranno diversi a seconda del tipo di messaggio che si ha intenzione di comunicare.

Quando si decide di creare una felpa personalizzata, in ogni caso, occorre come prima cosa decidere la grammatura del materiale, cotone, pile o lycra che sia, per avere minore o maggior spessore.

Successivamente, è necessario scegliere quale tecnica di stampa impiegare: per esempio, quella digitale consente di usare più colori fissandoli al tessuto tramite un macchinario a caldo; si può usare la quadricromia, per un massimo di 4 colori, così come la serigrafia. Infine, da non dimenticare è il ricamo, che può essere scelto per imprimere sulla felpa loghi dalle dimensioni particolarmente contenute e che vogliano esprimere eleganza e raffinatezza.

Sui colori, infine, bisogna sempre fare attenzione a creare il giusto contrasto tra una tinta unita del fondo e un logo colorato e viceversa, assicurandosi che risulti ben visibile a prescindere dalla soluzione prescelta per la personalizzazione.