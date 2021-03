Esplosivo nel deposito di Civitavecchia: un arresto della Polizia - Terzo Binario News

Alla fine la Polizia ha disposto l’arresto per un uomo per possesso di esplosivo: questo l’esito della giornata che ha visto impegnati gli agenti e gli artificieri presso una palazzina di via Manzi 2 all’incrocio con la Mediana a Civitavecchia.

Giornata convulsa dopo la scoperta del materiale che per ragioni di sicurezza ha reso necessaria l’evacuazione dei proprietari delle case nello stabile a due piani.

All’opera anche i cani antiesplosivo ed operazioni dei poliziotti che si sono protratte per diverse ore. Nessun disagio per il traffico, rimasto scorrevole tutto il tempo.

